لماذا لا يستطيع تحليل كورونا معرفة نوع المتغير الذى أصابك؟

كتبت فاطمة خليل

اكتشف العلماء عددًا من المتغيرات لفيروس كورونا المعدي، الذي تم اكتشافه لأول مرة في نوفمبر 2019، وكانت السلالات الجديدة من الفيروس مختلفة، كل واحد له بنية جينية مميزة ويؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض على الرغم من أن العديد من أعراض المتغير المتحور متشابهة، إلا أنه من الصعب تحديد أي نوع من المتغيرات أو السلالات التى أصابتك، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على لماذا لا يستطيع تحليل فيروس كورونا معرفة نوع المتغير الذى أصابك؟ بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

اختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا



يعتبر تفاعل البوليميراز المتسلسل (RT-PCR في الوقت الحقيقي) هو الاختبار القياسي الذهبي لتحديد وجود الفيروسات المعدية في الجسم يعطي نتيجة دقيقة ويكشف عن الحمل الفيروسي المطلوب لفهم شدة الحالة.

حتى هذا الاختبار لا يحدد نوع الفيروس الذي أصبت به هذا لأنه لم يتم تصميمه لتحديد المتغير الذي أصاب الشخص لا يمكن تحديده إلا من خلال دراسة تسلسل الجينوم.

ما هي دراسة تسلسل الجينوم؟



تسلسل الجينوم هو عملية تحديد تسلسل الحمض النووي الكامل للكائن الحي يتم تنفيذه لرصد التغيير في تسلسل الفيروس.

فيما يتعلق بكورونا، فإنه يساعد العلماء على معرفة التغييرات في بنية الفيروس الأصلي من تلك المتحولة كما أنها تستخدم لمعرفة وبائيات الفيروس وكيف يمكن أن يؤثر على عامة الناس.

لماذا لا يتم الكشف عن نوع المتغير للناس؟



أولاً، يعد التسلسل الجيني أكثر تكلفة من اختبارات RT-PCR ويستغرق وقتًا أطول للحصول على النتيجة هذا هو سبب عدم تنفيذها بشكل عام.

ثانيًا ، يتم إجراء التسلسل الجيني لأغراض المراقبة يتم إجراء التسلسل العشوائي لتحديد نوع الفيروس المنتشر بين السكان.

يساعد تسلسل الجينوم على فهم حساسية المتغير المتحور للتلقيح ، وقابلية الانتقال ، وشدة المرض ، وهو أمر أكثر فائدة لإعدادات البحث منه لأغراض التشخيص.

لماذا لا توجد فائدة للكشف عن المتغير المتحور



يعد الحمل الفيروسي وما إذا كان الشخص مصابًا بفيروس كورونا أم لا ضروريًا للممارسة الطبية هذان الأمران لهما أهمية قصوى لبدء العلاج في الوقت المناسب واتخاذ خطوات حتى لا تنتشر العدوى.

تحدد معرفة التسلسل أو تسلسل الجينوم استجابة الفيروس وقابلية الانتقال والعوامل الأخرى الأكثر أهمية لأغراض البحث.

ما يمكنك فعله في الوقت الحالي للبقاء في أمان



في الوقت الحالي ، يعد اختبار RT-PCR هو الأفضل لتحديد ما إذا كنت مصابًا بالفيروس أم لا.

يمكنك أيضًا إجراء اختبار مستضد سريع أو استخدام مجموعة اختبار للحصول على نتائج أسرع إذا كنت تشاهد أي علامات للإصابة بفيروس كورونا.

للبقاء بأمان ، ارتدِ الكمامة طوال الوقت ، وحافظ على النظافة المناسبة ، وتجنب التجمعات الاجتماعية واحصل على جرعة معززة للقاحات.