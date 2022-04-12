اليوم السابع
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للوقاية.. "المرور" يضع روشتة آمنة للحد من تكرار الحوادث.. تعرف عليها

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 06:00 م
للوقاية.. "المرور" يضع روشتة آمنة للحد من تكرار الحوادث.. تعرف عليها انقلاب سيارات
كتب عبد الرحمن سيد

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وجهت الإدارة العامة للمرور، العديد من النصائح لقائدي السيارات وناشدتهم الالتزام بالتعليمات، للوقاية من حوادث الطرق، وشملت قائمة النصائح والإرشادات التى تقلل أو تمنع التعرض لحوادث الطرق ما يلى:
 
-التأكد من سلامة الإطارات.
-التأكد من صلاحية فرامل اليد.
-التأكد من صلاحية العدادات والأنوار والإشارات.
-التأكد من نظافة الزجاج الأمامي والخلفى وكشافات الإضاءة.
-الالتزام بإجراء الصيانة الدورية للسيارة.
-ربط حزام الأمان قبل التحرك بالسيارة.
-ضبط المرايا.
-ضبط المقعد الخاص بالقيادة للقدرة على استخدام أجهزة التحكم بيسر وكفاءة.
-ضبط ضغط الهواء داخل الإطارات قبل بدء الرحلة على الطرق السريعة.
-عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.
-عدم تجاوز السرعة المقررة.
-عدم السير عكس الاتجاه.
-عدم الانشغال بغير القيادة.
-عدم الوقف المفاجئ.
-ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين.
-استخدام الإشارات الدالة على الانحراف قبل تغيير الاتجاه بمسافة كافية.
-الحذر أثناء السير على الطرق عدم الانشغال بغير الطريق.

إدارة المرور

حوادث مرورية

الطرق السريعة

انقلاب السيارات

اخبار عاجلة

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