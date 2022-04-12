لغز فى الجريمة.. سر مقتل الفنانة السورية أسمهان وشائعات تورط أم كلثوم بقتلها

كتب - أحمد عبد الهادى

يعرض اليوم السابع سلسة حلقات في شهر رمضان الكريم بعنوان "لغز في الجريمة" والتي توضح عددا من الجرائم الخطيرة التي أصبحت تملأ صفحات الحوادث بمختلف أنحاء العالم على جرائم قتل وسرقة ونصب.

وفى حلقة اليوم نستعرض قصة النجمة السورية أسمهان، التي مر علي رحيلها 78 عامًا، وترددت الكثير من الشائعات حول وفاتها، بعد أن رحلت في 14 يوليو 1944، وهي لم تكمل عامها الـ32، وهي في طريقها لمدينة رأس البر، بعد انقلاب سيارتها في الماء.

الشائعات طالت الجميع، أبرزهم زوجها السابق أحمد سالم، وما عزز الأمر هو حادثة إطلاق النار، كما طالت الشائعة أم كلثوم، بعدما فسر البعض الأمر أنها أزاحتها من طريقها بعدما أصبحت منافسة قوية لها، وفسر البعض الحادث بأنه اغتيال سياسي، بسبب اتهامات وجهت لها بالجاسوسية، والتعاون مع القوات الألمانية.

والبعض الآخر، اتهم شقيقها فؤاد الأطرش، وزوجها السابق حسن الأطرش، بأنهم وراء مقتلها، إذ كانا دائما على خلاف معها، بسبب جموحها وتمردها.