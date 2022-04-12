لبنان: قتيل و7 جرحى فى انفجار بنعفول

فرض الجيش اللبنانى طوقا أمنيا في محيط الانفجار الذي شهدته بلدة بنعفول في الساعات الأولى من صباح اليوم، فيما تتواصل جهود الدفاع المدني اللبناني للبحث بين الأنقاض عن مصابين أو قتلى، وقد تم العثور على ضحية و7 جرحى.وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.
ولم تتحدد بعد أسباب الانفجار الذي أدى إلى تدمير مبنى بلدية بنعفول ومركز لكشافة.
لبنان: قتيل و7 جرحى فى انفجار بنعفولالثلاثاء، 12 أبريل 2022 01:07 م
انفجار بنعفول
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فرض الجيش اللبنانى طوقا أمنيا في محيط الانفجار الذي شهدته بلدة بنعفول في الساعات الأولى من صباح اليوم، فيما تتواصل جهود الدفاع المدني اللبناني للبحث بين الأنقاض عن مصابين أو قتلى، وقد تم العثور على ضحية و7 جرحى.وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.
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