لبنان: جهود مكثفة لكشف أسباب انفجار صيدا واستمرار الطوق الأمنى حول موقعه

وتمكنت فرق الدفاع المدني اللبنانية بالتعاون مع المواطنين من السيطرة على النيران التي خلفها الانفجار مع تراجع فرص العثور على مصابين جدد، فيما تأكد سقوط قتيل، بينما تضاربت أعداد المصابين بين 5 و7 جراء الانفجار.

ويفرض الجيش اللبناني طوقا أمنيا حول موقع الانفجار الذي أدى إلى تدمير كامل لمبنى بلدية بنعفول التابع لوزارة الداخلية والبلديات ومركز تابع لكشافة الرسالة التابعة لحركة أمل، كما تسبب الانفجار في تلف عدد من السيارات الموجودة بمحيطه.. ولم تصدر أي جهة رسمية حتى الآن بيانات تتعلق بالحادث أو بأعداد المصابين.