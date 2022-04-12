اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 07:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

كينيا ترفض طلب الجانب الأوكراني التحدث إلى البرلمان

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 06:41 م
كينيا ترفض طلب الجانب الأوكراني التحدث إلى البرلمان كينيا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفضت كينيا، اليوم الثلاثاء، طلب الجانب الأوكراني التحدث إلى البرلمان.


وتساءل مسؤول بارز بوزارة الخارجية الكينية، حسب ما أوردته صحيفة "نيشن" الكينية: "لماذا هم بحاجة إلى مناشدة برلمان كينيا؟ هل كانت هناك سابقة كهذه؟".


وأكدت مصادر أخرى في الوزارة، أن كينيا اتخذت بالفعل "قرارات أساسية"، بما في ذلك داخل الأمم المتحدة.. وفي الوقت نفسه، لا تريد الدولة أن تنحاز لأي من طرفي الأزمة، لأن مهمتها الأساسية هي "وضع حد" للأزمة.


وقالت المصادر، إن سفير أوكرانيا لدى كينيا أندري برافيدنيك، حاول دون جدوى لعدة أشهر لقاء وزيرة خارجية البلاد راشيل أومانو.


وأوضحت الصحيفة الكينية، أن السفير الأوكراني أراد التحدث إلى البرلمان الكيني، من أجل حشد الدعم السياسي ضد روسيا الاتحادية، مشيرة إلى أن الجانب الأوكراني تلقى مذكرة من كينيا، مفادها بأنه سيتم النظر في الطلب، ولكن حتى الآن "لم يكن هناك رد عليه".


كينيا

أوكرانيا

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة