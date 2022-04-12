كيف تجعل طفلك صديقا للبيئة؟ تعرف على الألعاب الخضراء

كتبت منال العيسوى

بالتزامن مع الإسراع فى وتيرة تغير المناخ والحد من الصناعات المضرة بالبيئة، ومطالبات العالم بضرورة التكاتف وتضافر الجهود بين الجميع من أجل الحفاظ على البيئة، تحولت صناعة الألعاب الخضراء لصناعة ضخمة تسمى ألعاب الصديقة للأرض، لربطها بالوعى لدى ذهن الطفل وتحفيزه بيئيا ليكون صديق للبيئة.

وهناك ماركات عالمية عديدة متتخصصة فى الألعاب الصديقة للبيئة، يمكنك البحث عنعا، كما يمكنك أن تتسوق بوعي وتعرف ماذا تعنى العلامات التجارية وايهما يعنى ان هذه الالعاب صديقة للبيئة وخضراء، ومنها ما تركز على إنشاء ألعاب جديدة للآباء المهتمين بالبيئة.

وتقوم كل اللعب الخضراء على مفهوم كيفية تنمية وعى الأطفال، وتصنيع الألعاب المثيرة التي اعتادوا عليها، ولكن ليس بالطريقة المدمرة للبيئة، وانم يتم تصنيع معظم الألعاب بطريقة سليمة صديقة للبيئة، ويمكن إعادة تدويرها مره اخرى .

وفى النهاية اليك بعض المقترحات لالعاب بيئية يمكنك مشاركة طفلك فيها.

أهم لعبه وأجملها هو أن تعلم ابنك كيف يرعى زرعته الصغيرة ويعطى لها يوميا قليلا من الماء

يمكنك ايضا ان تعلم ابنك كيف يصنع من المكعبات اشكالا مرتبطة بالبيئة

يمكنك ان تعلمه كيف يصنع من الورق والكارتون والقماش العاب خاصة به

يمكنك ايضا ان تعلمه كيف يحول العابه القديمة لاصيصات زرع صغيره

يمكنك ايضا ان تعلم ابنك ان يحتفظ بزجاجة المياه ليحولها شكلا ديكوريا على مكتبه