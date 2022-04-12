كشف ملابسات إشعال عامل النار بزوجته فى منشأة القناطر بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال ربة منزل، أشعل زوجها النار بها، بقرية في منشأة القناطر، ووجهت له اتهاما بإشعال النار بها، والشروع في قتلها، بسبب خلافات أسرية بينهما، وتركها مسكنه وبيعها الخضراوات بسوق القرية.

وكشف المتهم خلال اعترافاته أنه استشاط غضبا نتيجة ترك زوجته مسكنه، وبيعها الخضراوات في السوق، فتوجه إليها وسكب مادة مشتعلة عليها.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة ربة منزل بحروق ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن زوج المصابة أشعل النار بها خلال بيعها الخضروات بسوق القرية، نتيجة خلاف بينهما على البيع بالسوق، وتركها مسكنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.