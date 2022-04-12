اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 أبريل 2022 03:21 ص
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"كرم الحكاوي".. مسلسل شبابى يتناول الحكايات الشعبية بالصعيد.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 03:00 ص
"كرم الحكاوي".. مسلسل شبابى يتناول الحكايات الشعبية بالصعيد.. اعرف التفاصيل مسلسل شبابى يتناول الحكايات الشعبية بالصعيد
قنا صابر سعيد

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بإمكانيات بسيطة فكر عدد من الشباب فى عمل مسلسل يعرض على السوشيال ميديا يقدم عدد من القضايا التى تهم المجتمع الصعيدى وتظهر العادات والتقاليد المتوارثة من مئات السنين لتعبر عن الوجه الحقيقى لأبناء الجنوب، وأطلقوا عليه "كرْم الحكاوى".

 قال محمد البدري، مخرج العمل، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن مسلسل كرم الحكاوى جاءت فكرته من كتاب كرْم الحكاوى للشاعر عادل صابر، والذى جمع فيه عدد كبير من الحكايات الشعبية، التى تناولت مشاكل وقضايا الصعيد بشكل حقيقي، ما جعله يقوم بجمع فريق عمل من الموهوبين فى التمثيل وتصويره على هيئة حلقات لا تتجاوز الحلقة 10 دقائق.

وأضاف البدري، إن مسلسل كرْم الحكاوى يشارك فيه قرابة الـ20 فرداً من المجتمع الصعيدي، بالإضافة للعنصر النسائى وهى ظاهرة جديدة وفريدة من نوعها على المجتمع الصعيدي، ما أضاف للمسلسل تميزاً فريداً من نوعه خاصة وأن هذه الفكرة جديدة على السوشيال ميديا الصعيدية بشكل عام.

وتابع البدري، إن تكلفة الإنتاج لم تكن عائقاً أمام صناعة هذا العمل، فالجميع متطوعون بشكل كامل فى التأليف والتمثيل والغناء والإخراج، وهو ماتم تنفيذه بأقل الإمكانيات المتاحة لأبطال العمل ما جعلهم حديث الشارع القنائى منذ عرض أولى حلقات المسلسل.

 

 وأعرب عادل صابر، مؤلف العمل، عن سعادته بهذه التجربة خاصة وأنها تتناول الصعيد كما يجب أن يكون، فالممثلون والكاتب والملحن والمغنى والموزع وكل العناصر التى شاركت فى المسلسل صعيدية، ما يجعل العمل متميزاً عن أعمال الدراما المصرية وما يعرض على شاشات التليفزيون، من تزييف للمجتمع الصعيدى الأصيل بعاداته وتقاليده ولهجته الجميلة.

 

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