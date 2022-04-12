فيلادليفا.. أول مدينة أمريكية كبرى تعيد فرض الكمامة بالأماكن المغلقة

كتبت ريم عبد الحميد

أعلن مسئولو الصحة العامة فى مدينة فيلادلفيا الأمريكية عن إعادة فرض إلزامية ارتداء الكمامة فى الأماكن المغلقة بدءا من 18 إبريل الجارى، مع ارتفاع إصابات كورونا مجددا، لتصبح بذلك أول مدينة أمريكية كبرى تعيد فرض ارتداء الكمامة هذا الربيع، بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

وقال رئيس بلدية فيلادليفيا جيم كينى فى بيان إن المدينة لا تزال مفتوحة، ولا يزال بإمكان سكانها الخروج لممارسة حياتهم اليومية، وزيارة الناس والأماكن التى يحبونها مع ارتداء الكمامة فى المناطق المغلقة. وأعرب عن تفاؤله بأن هذه الخطوة ستساعد على السيطرة على معدل الإصابات.

وقالت واشنطن بوست إن العودة إلى ارتداء الكمامات فى الأماكن المغلقة يأتى بعد شهر مت تخلى فيلادلفيا عن إلزامية ارتداء الكمامة، وهى الخطوة التى اتخذتها العديد من المدن والمقاطعات التى كان لديها نفس القيود المطبقة فى بداية 2022. وأغلب هذه القيود تم رفعها بعد التراجع الحاد فى الإصابات بعد أن وصل متحور أوميكرون إلى ذروته فى يناير الماضى.

وترتفع الإصابات فى بعض الأماكن بالولايات المتحدة، ومنها فيلادلفيا، بشكل متوسط مرة أخرى فى ظل انتشار متحور بى إيه 2 الذى أصبح سائدا فى الولايات المتحدة. لكن برغم ارتفاع الإصابات، فإن الأرقام تظل اقل بكثير عما كانت عليه فى ذروة أوميكرون.

ويوجد لدى فيلادليفيا مجموعة من المعايير التى تحدد متى يتم فرض قيود كورونا. وأعلن مسئولو المدينة أمس، الاثنين، أنها انتقلت من مستوى "خال تماما" إلى المستوى الثانى الذى يتطلب من السكان ارتداء الكمامات فى الأماكن المغلقة، وسيتم رفع الأمر بالعودة إلى مستوى "خال تماما" مرة أخرى.