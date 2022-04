فيديو.. بايدن عن حادث مترو بروكلين: أدعو للمصابين.. ويؤكد: الـ FBI بدء تحقيقاته

كتبت: نهال أبو السعود

أبدي الرئيس الأمريكي جو بايدن، حزنه بسبب حادث مترو بروكلين في نيويورك الذي تعرض فيه العشرات لاطلاق النار، وفقا لشبكة ايه بي سي.

قال بايدن: "أنا وجيل نصلي من أجل أولئك المصابين وكل من تأثروا بتلك الصدمة. نحن ممتنون لجميع المستجيبين الأوائل الذين قفزوا إلى العمل ، بمن فيهم المدنيون"،واكد الرئيس الأمريكي ان جميع السلطات بما فيهم مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل يعملون للتوصل لمطلق النار.

ومنذ قليل، قال مسئولين في تصريحات لشبكة فوكس نيوز ان اعداد ضحايا حادث اطلاق النار الجماعي في محطة مترو بروكلين بمدينة نيويورك وصل الى 28 مصابا ، 10 منهم بأعيرة نارية و5 في حالة خطرة لكن مستقرة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أنه يتم مطاردة مشتبه به يرتدي قناعا ضد الغاز فى محطة بروكلين بـ نيويورك، وقالت شرطة نيويورك، إنه تم العثور على عبوات غير منفجرة في محطة بروكلين للقطارات، موضحة أنه لا توجد عبوات ناسفة نشطة حاليا.

وطلبت شرطة نيويورك من أي شهود الاتصال بها للإدلاء بمعلومات، كما طلبت شرطة نيويورك من السكان الابتعاد عن موقع إطلاق النار في بروكلين، فيما شهدت شوارع نيويورك انتشار كثيف لقوات الأمن عقب إطلاق النار في بروكلين، وقال مراسل العربية، إن المشتبه به بإطلاق النار ألقى قنبلة دخانية في محطة بروكلين للقطارات.

Pres. Biden on Brooklyn subway shooting: "Jill and I are praying for those that are injured and all those touched by that trauma. We're grateful for all the first responders who jumped into action, including civilians." https://t.co/TYLm3iVtEv pic.twitter.com/kegSsN4E1c

— ABC News (@ABC) April 12, 2022

وأشارت إلى أن المشتبه به قد يكون عاملا في شركة في محطات بروكلين للقطارات، مؤكدة إغلاق غالبية خطوط القطارات في مدينة نيويورك، بجانب انتشار كثيف لأفراد شرطة نيويورك عقب إطلاق النار في بروكلين.

وقال البيت الأبيض، إنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على آخر التطورات المتعلقة بإطلاق النار في محطة مترو أنفاق بروكلين، وأضاف البيت الأبيض، أن كبار موظفي البيت الأبيض يتواصلون مع عمدة نيويورك ومفوض الشرطة لتقديم أي مساعدة

WATCH: Panic, smoke and injured people as train arrives at Brooklyn subway station; gunman fled the scene pic.twitter.com/jLktoZOhSb — BNO News (@BNONews) April 12, 2022

من جانبها قالت شرطة نيويورك، إن المعلومات عن توقف حركة القطارات غير دقيقة، فيما حلقت مروحيات فوق موقع إطلاق النار في بروكلين ـ نيويورك.