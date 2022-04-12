فقرات فنية وندوات ثقافية احتفالا بالعاشر من رمضان فى نادى دمنهور.. صور

البحيرة - ناصر جودة

شهد نادى دمنهور الرياضى أمسية رمضانية مميزة بمناسبة الاحتفال بيوم العاشر من رمضان، وذلك بالتعاون مع مؤسسة دمنهور الثقافية.

تضمن الاحتفال إقامة ندوة ثقافية عن انتصارات العاشر من رمضان الذى وافق يوم 6 أكتوبر عام 1973 بمشاركة اللواء يحى اللقانى أحد أبطال حرب اكتوبر المجيدة والشيخ الحسينى المعاملى امام مسجد العارف بالله سيدى عمر الافلاقى بدمنهور.

كما تضمن الاحتفال تقديم فقرات فنية وثقافية مميزة بمشاركة فريق ابو عوف الغنائي الذى قدم باقة من أروع الأغانى الوطنية والدينية التى لاقت استحسان الجمهور بصورة لافته للنظر.

شارك فى الاحتفال عبد الجليل الخولى مدير مؤسسة دمنهور الثقافية والشاعر الغنائى أحمد يحى ووليد بديوى رئيس مجلس نادى دمنهور ومحمد ظريف مدير دار أوبرا الاسكندرية وإيمان مكاوى مدير دار أوبرا دمنهور، بالإضافة إلى عدد كبير من رموز العمل الثقافى والفنى بمحافظة البحيرة .