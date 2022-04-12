فعاليات اليوم الثانى للأمسيات الرمضانية بقرى "حياة كريمة" فى الأقصر.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى فعاليات اليوم الثانى لمشروع "تنمية الأسرة المصرية"، وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة والمجلس القومى للمرأة، داخل قصر ثقافة إسنا.

وتم تنفيذ الفعاليات ضمن "مشروع تنمية الأسرة المصرية"، الذي تنفذه الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، حيث بدأت فعاليات البرنامج بتلاوة القرآن الكريم للشيخ عبدالله إبراهيم، أعقبها كلمة الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس المجلس القومي للمرأة بالأقصر وعميدة كلية السياحة والفنادق بالأقصر، وتحدثت عن دور المرأة في المجتمع وخاصة المجتمع الصعيدي.

كما شملت الفعاليات عقد فعاليات ندوة دينية بعنوان "دور الأسرة في الإسلام"، وتحدث كلا من الشيخ أحمد قناوي من وعظ أوقاف إسنا والشيخ حسن منصور من أوقاف إسنا عن التعاون والمحبة بين الدين الإسلامي والدين المسيحي في شهر رمضان المبارك.

كما أعدت فقرة الأراجوز، بجانب ذلك نفذت ورشة فنية "رسم علي الوجة" قام بتنفيذها أخصائي الفنون التشكيلية بالفرع الفنانة شيماء محمد مرجان والفنانة نفيسة عبد الرحيم، وورشة الحكي بعنوان" الزواج المبكر" ألقاها كلا من المخرج محمود النجار ومصطفى محمد عبد الرحيم وعز الدين جمال والطفلة روميساء معتز وأحمد حلمي وعبدالله شعبان حيث تناولت الورشة الزواج المبكر في المجتمع وخاصة المجتمع الصعيدي وتم طرح الأسئلة على الجمهور لمعرفة أسباب الزواج المبكر وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة التي بدأت في الإنتشار في المجتمع الصعيدي وكيفية علاجها، وفى الختام قدم عرض فني لفرقة الأقصر للفنون الشعبية حيث قدمت عرض متميز وفقرة "رقصة التحطيب".



اليوم الثانى للأمسيات الرمضانية بقري حياة كريمة بالأقصر (1)



اليوم الثانى للأمسيات الرمضانية بقري حياة كريمة بالأقصر (2)



اليوم الثانى للأمسيات الرمضانية بقري حياة كريمة بالأقصر (3)



اليوم الثانى للأمسيات الرمضانية بقري حياة كريمة بالأقصر (4)