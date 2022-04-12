فحص 2 مليون و854 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع... التفاصيل

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك "إنفوجراف" يتضمن إنجازات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن ضعاف السمع وحديثى الولادة، فى إجراء الفحص السمعى لـ 2 مليون و854 ألفًا و764 طفلًا،

وبحسب الإنفوجراف فإنه تم تحويل 167 ألفًا و970 طفلًا لإعادة إجراء الفحص السمعى مرة ثانية من خلال اختبار تأكيدي، وذلك فى نفس الوحدة بعد مرور أسبوع من الفحص الأول، وتحويل 16 ألفًا و758 طفلًا بعد الاختبار الثانى إلى المستشفيات ومراكز الإحالة، والتى يبلغ عددها 30 مركزًا موزعين على كافة محافظات الجمهورية، بهدف متابعة وتقييم حالة الطفل بشكل أكثر دقة، ومن ثم بدء العلاج الطبى أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة قوقعة فى حالة احتياجه لإجرائها.

ووفقا للإنفوجرات فأن مراكز الفحص السمعى للأطفال بدايةً من يوم واحد وحتى عمر الـ 25 يومًا، متاحة فى 3500 وحدة صحية بجميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلى تحويل 7415 طفلا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، ضمن المبادرة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

يذكر أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثاني، لا يعنى فى أغلب الأحيان الإصابة بضعف السمع، ولكنه مؤشر على أن الطفل يحتاج إلى فحوصات متقدمة فى مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة، كما أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التى يمكن أن تتسبب فى أزمات نفسية للطفل.