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طقس بورسعيد.. مشمس ربيعى معتدل وسطوع للشمس بكافة الأحياء.. لايف وصور

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 10:11 ص
طقس بورسعيد.. مشمس ربيعى معتدل وسطوع للشمس بكافة الأحياء.. لايف وصور طقس بورسعيد الآن
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الثلاثاء، من شارع محمد علي - أحد المحاور الرئيسية بمحافظة بورسعيد، لمتابعة حالة الطقس والأحوال المناخية وتأثيرها على كافة الأنشطة الموجودة.



شهدت محافظة بورسعيد، طقس ربيعي معتدل على كافة الاحياء ومدينة بورفؤاد، من سطوع للشمس وهبوب الرياح الخفيفة.

ويسير العمل في كافة موانئ المحافظة بشكل طبيعي، وكذلك عبور السفن من المجري الملاحي لقناة السويس.

من جانبها، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس ربيعي معتدل اليوم حتي نهاية الأسبوع، حيث تسود أجواء لطيفة علي معظم الأنحاء، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة علي القاهرة 25 درجة، أما عن درجات الحرارة الصغري فهي 14 درجة ويكون الطقس بارد في أول الليل والصباح الباكر.

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