طقس الخليج.. غائم فى السعودية وصحو فى الإمارات وحار فى السعودية

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السعودية:

توقع المرصد الوطنى للأرصاد الجوية السعوديى، أن تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات الباحة، عسير وجازان.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية مع انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا وتكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ولفت المركز في نشرته اليومية إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج أحيانا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:01 والثاني عند الساعة 18:00 والجزر الأول عند الساعة 16:49 والثاني عند 52:04 .

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج أحيانا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:41 والثاني عند الساعة 07:21 والجزر الأول عند الساعة 12:48 والثاني عند الساعة 01:54 .

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس حار و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق .