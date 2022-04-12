اليوم السابع
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ضبط 72 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 01:43 م
ضبط 72 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
المنيا -حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية التموين بالمنيا، اليوم الثلاثاء، عن ضبط (72) مخالفة متنوعة خلال الحملات الرقابية التى تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا ، بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، والتصدى بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم خلال الحملات ضبط (72) مخالفة تموينية منها (68) مخالفة فى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت ما بين ( إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- عدم وجود سجلات - قضايا متنوعة أخرى)، و(4) مخالفات في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (مجهولة المصدر - تجار تموينيين- عدم الإعلان عن الأسعار).

 


محافظة المنيا

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