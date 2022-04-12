اليوم السابع
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ضبط 6189 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 11:22 ص
ضبط 6189 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة حملة أمنية على المواطنين للتأكد من ارتداء الكمامات الواقية-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، من ضبط 6189 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ6167 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 22 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.
 
 
كما تمكنت القوات من تحرير 504 مخالفات للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 119 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 661 شيشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجاري استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.
 
 
وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.
 
 

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