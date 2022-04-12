ضبط راكبة حاولت تهريب كميات من الأدوية داخل عبوات غذائية

كتب أحمد مصطفى

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكبة مصرية حاولت تهريب كمية من الشرائط الدوائية غالية الثمن، أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الأردنية القادمة من عمان.

استوقف حافظ منشاوي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي تلاحظ له قصر مدة سفرها - ثلاثة أيام - وبسؤالها عما اذا كانت تحمل معها او في حقائبها ما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية فاجابت بالنفي.

وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد شعبان أحمد مأمور الجمرك ومحمد علي موافي رئيس القسم تلاحظ لهما وجود ما يشتبه ان تكون شرائط دوائية وسط الحقائب.

قام محمد الهادي أحمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف محمود أحمد عبد المطلب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن ضبط 330 شريط من الادوية غالية الثمن مغلفة وموضوعة وسط عبوات غذائية.

وأمر أحمد سيد عافية، مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.