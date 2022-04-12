صور.. محافظ كفر الشيخ: قرب الانتهاء من محطة الصرف بمصيف بلطيم

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدينتا مصيف بلطيم ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ،استمرار المشروعات القومية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مؤكداً قرب الانتهاء من محطة المعالجة بمشروع الصرف الصحي بمصيف بلطيم، ليتم افتتاحه خلال الفترة المقبلة، إضافة لاستمرار المشروعات الخدمية المتعددة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حياة كريمة.

تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار العمل بمحطة المعالجة الخاصة بمشروع الصرف الصحي لمدينة مصيف بلطيم والتي تشمل المرحلة النهائية من الأعمال الخرسانية تمهيداً لبدء تركيب الآلات والمعدات الكهربائية اللازمة لبدء التشغيل.

كما تابع رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار حملات النظافة بمناطق المدينة المختلفة وشملت رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والميادين وازالة الحشائش وتسوية المناطق الداخليه بالرمال وقص وتهذيب الأشجار بالجزيرة الوسطى على أن يتم تنفيذ حملات النظافة بجميع مناطق المدينة ،وظافة كورنيش المدينة ورفع الرمال المتطايرة علي الكورنيش بفعل العوامل الجوية، وتسوية الرمال على الشاطئ وتمهيدها لسهولة وصول المواطنين للشاطئ

كما تفقد ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، الأعمال الجارية لمركز تنمية الأسرة بقرية بني بكار والمقام على مساحة 250 متر ضمن المشروعات القومية بمركز مطوبس وكلف خداش رئيس الوحدة القروية لقرية بنى بكار بالمتابعة المستمرة لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا بقرية بني بكار، كما تفقد المجمع الزراعى ببنى بكار وتم انتهاء الأعمال بنسبة ٧٠ %.



الاعمتال الجارية بمحطة المعالجة



التواجد بين الاهالي لمتابعة مشروعات حياة كريمة



تفقد مشروعات حياةو كريمة



محطة الصرف الصحي بمصيف بلطيم



محطة المعالجة بمشروع الصرف الصحي بمصيف بلطيم