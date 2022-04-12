صحيفة: إيطاليا تسعى لتصبح مركزًا للغاز فى أوروبا بعد حرب أوكرانيا

فاطمة شوقى

شكلت حرب أوكرانيا نقطة تحول في سياسة الطاقة لإيطاليا، البلد الذي يطمح إلى تحويل اعتماده التاريخي على الغاز الروسي إلى فرصة لضمان أمن التوريد لشركائه الأوروبيين، الذين تصدر لهم بالفعل هذه المادة الخام.

وأشارت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إلى أن موقع إيطاليا الجيوستراتيجي يجعل شبه الجزيرة الإيطالية جزءًا أساسيًا في خريطة الطاقة للاتحاد الأوروبي ، وذلك بفضل خطوط أنابيب الغاز التي تربطها بالجزائر وليبيا ، والموردين البديلين لروسيا ، والترابط مع شمال أوروبا عبر سويسرا والنمسا وسلوفينيا.

تعتبر إيطاليا واحدة من أكبر المستهلكين الأوروبيين لهذه المادة الخام ، فقد استوردت إيطاليا 72728 مليون متر مكعب (م 3) من الغاز الطبيعي في عام 2021 ، وفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة التحول البيئي الإيطالية.

من هذا المبلغ ، جاء 39.8٪ ، حوالي 29 مليار متر مكعب ، من روسيا ، وهي مستويات لا تزال أقل من 33 مليار و449 مليون متر مكعب، مسجلة فى عام 2019 قبل فيروس كورونا، و بناءً على العقد بين عامي 2011 و 2021 ، استوردت إيطاليا من ذلك البلد حوالي301 مليار و517 مليون متر مكعب ، أى 41.3٪ من الإجمالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفرص تذهب إلى أبعد من ذلك ، وذلك لأنه ، منذ بداية العام ، أصبحت إيطاليا مُصدرة للغاز الطبيعي منخفض السعر الموجه إلى دول أوروبية أخرى ، وهو معلم هام إذا أخذ المرء في الاعتبار موجة الارتفاعات القياسية في سعر الكهرباء.

وأشارت الصحيفة إلى أن التغيير في المعدات في يناير الماضي ، عندما سلطوا الضوء على كيف أصبحت البلاد "بطل الرواية" للسوق في ذروة عيد الميلاد ، حيث يبيع المشغلون هذه المادة الخام "دون انقطاع" إلى سويسرا وفرنسا.

وأوضح الخبراء أن أن هذا الوضع يرجع إلى حقيقة أنه للمرة الثانية خلال عامين ، أنهت إيطاليا العام باحتياطيات كافية لتكون قادرة على تصدير الغاز إلى الأسواق الخارجية.

ستكون هناك ثلاثة أسباب تفسرها ، من ناحية ، فنية ، بفضل تدخل سنام - المدير الفني الإيطالي - على الشبكة الوطنية للسماح ليس فقط بالواردات ولكن أيضًا بالتصدير.

لأسباب تجارية أيضًا ، حيث لدى ايطاليا شبكة تخزين "واسعة وحديثة" ، فضلاً عن الجغرافيا السياسية المرتبطة بخط أنابيب الغاز TAP ، وهي قناة تربط بوليا (المنطقة الجنوبية) بأذربيجان والتي من خلالها ما يقرب من 5 مليار و600 مليون متر مكعب من المياه الطبيعية.

ومع ذلك ، دفعت الحرب في أوكرانيا والعقوبات التي أعقبها الاتحاد الأوروبي حكومة ماريو دراجي إلى البحث عن بدائل تنهي اعتمادها على الغاز الناشئ في روسيا.

أحدها بالتحديد هو زيادة التدفق من الجزائر ، عبر خط أنابيب ترانسميد للغاز ، وهو واحد من خمسة خطوط تسمح لإيطاليا باستيراد الغاز الطبيعي من الخارج.

وفقًا لتقديرات شركة الهيدروكربونات ENI - التي تسيطر عليها الخزانة الإيطالية بنسبة 30٪ - يمكن لإيطاليا الحصول على 9 مليار متر مكعب إضافي من الغاز سنويًا من خلال هذه البنية التحتية.