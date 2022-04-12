صحة المنوفية: تشكيل لجان معايشة بمستشفيات المحافظة للوقوف على الوضع الراهن

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، على أنه تم تشكيل لجان المعايشة والمكونة من جميع الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية لمتابعة سير العمل بمستشفيات قويسنا المركزي وبركة السبع وتلا المركزي، وذلك للوقوف على الوضع الراهن بتلك المستشفيات ومتابعة آخر المستجدات بكل مستشفى على حده فيما يخص انظباط سير العمل، ومدى جاهزية جميع أقسام كل مستشفى من توافر المستلزمات الطبية اللازمة.

وتشمل مهام اللجان كذلك متابعة جميع أعمال السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامة المرضى وذويهم وسلامة كافة الأطقم المقدمة للخدمة وتفقد شبكات الأكسجين والمولدات والمصاعد ومدى جاهزيتهم في حالات الطوارئ ، و تفقد أعمال المطابخ ومطابقته للمواصفات القياسية و معايير مكافحة العدوى بالإضافة إلى المخازن بكل مستشفى ، جاء هذا من أجل بحث سبل تحسين الأداء بتلك المستشفيات والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بها.

وقد بدأت أعمال تلك اللجان يوم الأحد الماضي، والتي ستستمر حتى يوم الخميس القادم على أن تكون اللجان المشكلة بمستشفى قويسنا المركزي برئاسة الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية ولجان مستشفى بركة السبع العام برئاسة الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية ، ولجان مستشفى تلا المركزي برئاسة الدكتور محمد سلامة مدير المستشفيات بالمديرية.

جدير بالذكر أن الإدارات الفنية بالمديرية والمنوطة بالمشاركة في تلك اللجان كلٌ في تخصصه كالآتي:

إدارة الطب العلاجي بالمديرية ، ومسئولي الطب العلاجى بكل إدارة،إدارة التفتيش المالى والإداري .

إدارة المتابعة الإدارية ،إدارة الجودة،إدارة مكافحة العدوى ،إدارة السلامة والصحة المهنية،إدارة التفتيش الصيدلي ،إدارة التمريض بالإضافة إلي الصيانة والمعامل وبنك دم والأشعة والكلى والمستلزمات والتغذية والمخازن.

وأكد وكيل وزارة الصحة ، أنه يتم توثيق جميع ما تم إنجازه على مدار الأسبوع قبل وبعد المعايشة بكل مستشفى على حده ، تمهيدا لعرضه على وكلاء المديرية ومدير عام الطب العلاجى لعرضه على مدير المديرية.