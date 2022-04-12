"صحة أسوان": تقديم الخدمة العلاجية لـ39 ألف مواطن بالمجان ضمن حياة كريمة

أسوان - عبد الله صلاح

تواصل القوافل الطبية التى تنظمها مديرية الشئون الصحية بأسوان، جهودها على مدار الربع الأول للعام الحالى 2022 ، والذى شمل تنظيم 26 قافلة طبية خلال الـ3 أشهر "يناير وفبراير ومارس".

ونجحت هذه القوافل فى تقديم الخدمات الطبية المختلفة لـ 39 ألف و814 مواطن ومواطنة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

ومن جانبه، أوضح الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن هذه القوافل الطبية، استهدفت تقديم التحاليل والفحوصات المعملية، بالإضافة إلى تنظيم الندوات التوعوية وخدمات التثقيف الصحى.

وأشار إلى استمرار تنظيم القوافل الصحية برعاية محافظ أسوان ، وبإشراف من الدكتور طارق صبيح منسق القوافل العلاجية المتنقلة وذلك للمساهمة فى التخفيف عن كاهل المرضى ، ولاسيما الأكثر احتياجا ، وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة لهم بأعلى جودة ممكنة.



قوافل طبية



قوافل طبية



قوافل طبية



قوافل طبية