شهود عيان يكشفون ملابسات إشعال عامل النار بزوجته في منشأة القناطر بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان في حادث إشعال عامل النار في زوجته بإحدى قرى منشأة القناطر، بسبب خلافات بينهما على بيع الزوجة الخضروات في السوق، وذكروا أنهم خلال تواجدهم في السوق، فوجئوا باستغاثة المجني عليها، عقب سكب زوجها مادة مشتعلة عليها وإشعال النار بها، وأضافوا أنهم سارعوا للسيطرة على النار التي اشتعلت بجسدها، وتم نقلها إلى المستشفى لإسعافها.

وفحص رجال المباحث عددا من كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، لكشف ملابساته، كما تم الاستماع لأقوال أفراد من أسرة الزوجة المصابة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة ربة منزل بحروق ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن زوج المصابة أشعل النار بها خلال بيعها الخضروات بسوق القرية، نتيجة خلاف بينهما على البيع بالسوق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.