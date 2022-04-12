شاهد على الجريمة.. قصة أم تخلصت من طفلها الرضيع لمضايقة طليقها

كتب سليم على

كشف وليد عبد الوهاب المحامى عن تفاصيل مقتل طفل رضيع على يد والدته، لافتا إلى أن الواقعة بدأت بعد نشوب خلافات زوجية بين الأم المتهمة ووالد الطفل أسفرت عن طلاق الطرفين، لافتا إلى أن المتهمة كانت متزوجة من اخر قبل الزواج من والد الطفل المجنى عليه وانفصلت عنه، وأضاف أن الام المتهمة كان تعيش مع طليقها والد الطفل المجنى وزوجته الأولى وأولاده.

ويوم الواقعة ذهبت الأم المتهمة لمقابلة طليقها الأول للحصول على أموال منه، وفور عودة طليقها الثانى الذى تقيم معه اخبرته ابنته أن الام المتهمة خرجت لمقابلة طليقها، استشاط غضبه وعنفها وارغمها على توقيع ايصالات امانة والتنازل عن الطفل، وعلى اثر ذلك شعرت الام المتهمة أنها فقدت طفلها فقررت التخلص منه ، وبالفعل دخلت غرفتها ومعها الطفل الرضيع وخنقته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتنشر "اليوم السابع" سلسلة حلقات "شاهد على الجريمة" طوال شهر رمضان، حيث ترصد شهادات الضباط والمحامين والمعاصرين للجرائم التي شغلت الرأي العام، والتي كان من الصعوبة كشفها، إلا أن دهاء رجال المباحث والكفاءات الأمنية ساهمت بشكل كبير في كشف غموض هذه الجرائم القديمة، التي وقعت على مدار السنوات الماضية.

ونهدف من نشر هذه الجرائم، للتأكيد على أنه لا توجد جريمة كاملة، وأن المجرمين حتماً يقعون في قبضة الأمن مهما طال الوقت، وللوقف على الظروف التي صنعت من أشخاص عاديين مجرمين، ولتنجب الأخطاء وتفاديها، حتى لا يقع أحد فيها ويجد نفسه خلف الأسوار مثلهم.