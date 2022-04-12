سفير الدومينيكان يسلم أوراق اعتماده إلى جامعة الدول العربية

فاطمة شوقى

تسلم الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد سفير جمهورية الدومينيكان، مانويل موراليس لاما، لدي جمهورية مصر العربية، كأول سفير دومينيكي مفوض أمام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

من جانبه، هنئ الأمين العام للجامعة احمد ابو الغيط سفير الدومينيكان علي إعتماده كسفير مفوض لدي جامعة الدول العربية، كما توجه بالشكر للسفير الدومينيكي علي موقف بلاده الجيد من القضايا العربية بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص.

وجاء قرار اعتماد السفير مانويل موراليس لاما، سفير مقيم لدي جمهورية مصر العربية، عقب موافقة اجتماع مجلس وزراء خارجية الجامعة والذي عقد في مارس 2022.



سفير الدومينيكان

وبدأت العلاقات اثنائية بين جمهورية الدومينيكان وجامعة الدول العربية منذ أمد بعيد والتي توجت بتقيع إتفاقية تفاهم بين الطرفين في عام 2006.

كما أكد السفير موراليس انه يعتزم إعادة تفعيل مذكرة التفاهم والتي تهدف إلى تحقيق التقادم مع تحقيق الجامعة للقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وكان إعتماد سفير الدومينيكان كسفير مفوض لدي جامعة الدول العربية، واحد من الخطوات الطموحة في إطار السياسات الخارجية للبلد الكاريبي والتي تسعي لتوطيد العلاقات الثنائية وتعزيز اجندة عمل ذات تعاون متبادل تهدف الي تعزيز العلاقات بين جمهورية الدومينيكان مع دول الوطن العربي والمنطقة بشكل عام.

ويعتبر مانويل موراليس لاما، سفير جمهورية الدومينيكان لدى مصر مقيم بالعاصمة، وهو أيضا سفير غير مقيم في الأردن ونيجيريا والجزائر، بالإضافة إلى ذلك، فهو سفير مراقب دائم لدى الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

تولي جمهورية الدومينيكان اهتمام كبير لجامعة الدول العربية خاصة في ظل حكم الرئيس لويس ابينادر والذي يندرج من أصول لبنانية والذي يسعي الي توطيد العلاقات بين المنظمة العربية وجمهورية الدومينيكان.