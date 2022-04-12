زى النهارده.. فض أحراز بها أعلام داعش وأسلحة نارية في "خلية ميكروباص حلوان"

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 5 سنوات، يوم 12 ابريل 2017، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، تفض الأحراز الخاصة بقضية خلية "ميكروباص حلوان".

وخلال تلك الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين، ثم فضت المحكمة الأحراز الخاصة بالمتهم المتوفى محمد سلامة، وجاء الحرز الأول عبارة عن مظروف بداخلة بطاقة تحقيق شخصية، وحرز ثان عبارة عن مظروف أصفر بداخله هاتف محمول عليه أرقام وأسماء بعض الضباط والأفراد، وحرز ثالث لنفس المتهم عبارة عن بندقية آلية وخزينة و7 طلقات نارية و3 فوارغ، وحرز رابع عبارة عن حقيبة سوداء اللون بداخلها 2 سديرى ضد الرصاص.

وفضت المحكمة الأحرز الخاصة بالمتهم أحمد سلامة، والحرز الأول عبارة عن شنطة سوداء بداخلها جهازى لا سلكى، وعدد 3 بطاريات، وحرز آخر عبارة عن مظروف بداخله كتافة جيش لرتبة مقدم، وحقيبة سوداء اللون بداخلها عدد 19 ماسورة مخروطية، ورابع بداخلة 4 بنادق آلية، وعدد 23 خزينة، وعدد 5 مسدسات، وعدد 2 كاتم صوت، وعدد 220 طلقة نارية، وحرز خامس عبارة عن شيكارة بيضاء اللون باخلها عدد 3 خناجر، وأعلام داعش.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.