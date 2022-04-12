اليوم السابع
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رفع السعودية من قائمة الدول المحظور السفر إليها من الولايات المتحدة

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 09:23 ص
رفع السعودية من قائمة الدول المحظور السفر إليها من الولايات المتحدة السعودية
إيمان حنا

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أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية تخفيف القيود المفروضة على السفر لمكافحة كوفيد-19 بالنسبة للسعودية وهايتي وميانمار.وفق "سبق" .

وقالت المراكز الأمريكية إنها غيرت توصيات السفر الخاصة بكوفيد-19 للدول الثلاث إلى "المستوى 1: منخفض" من "المستوى 4، مرتفع جدًّا"، الذي يحث الأمريكيين على تجنُّب السفر إلى تلك الوجهات.

وخلا الأسابيع القليلة الماضية خففت المراكز مستوى توصيات السفر إلى عدد من البلدان حول العالم مع انحسار جائحة كوفيد-19. كما خفضت مستوى التوصيات إلى "المستوى 1" لكل من "بنجلادش والفلبين وسانت كيتس ونيفيس" من "المستوى 2: متوسط".

 
 

 


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