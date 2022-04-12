رفع السعودية من قائمة الدول المحظور السفر إليها من الولايات المتحدة

وقالت المراكز الأمريكية إنها غيرت توصيات السفر الخاصة بكوفيد-19 للدول الثلاث إلى "المستوى 1: منخفض" من "المستوى 4، مرتفع جدًّا"، الذي يحث الأمريكيين على تجنُّب السفر إلى تلك الوجهات.