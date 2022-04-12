رجل يشكو لمحكمة الأسرة: زوجتي دفعت أولادي للاعتداء على بالضرب في عملي

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، وادعى قيامها بطرده من منزل الزوجية، واستيلائها عليه ومنعه من الدخول، ودفعها حارس العقار للتعدي عليه ضربا، والاستيلاء علي متعلقاته الشخصية بعد 21 عاما زواج، ليؤكد: "وصل الجبروت بزوجتي إلى تشويهها سمعتي، ومواصلة سبي وقذفي باتهامات-مزيفة- وعندما طالبتها بتحكيم العقل لحل الخلافات دفعت أولادي إلى الذهاب لمقر عملي، والاعتداء علي ضربا وتلقيني علقة موت وفحي وسط زملائي".

وأضاف الزوج أثناء تقديمه لدعواه أمام محكمة الأسرة ومطالبته بإسقاط حقوق زوجته الشرعية بعد ما ارتكبته فى حقه-وفقا للمستندات وشهادة الشهود:" ذقت الويل على يديها، فزوجتي سيدة لا تعرف الرحمة، مصابة بالعصبية الجنونية، كسرت منزلى على رأسي عدة مرات، وعندما أهددها بالطلاق، تعود وتطلق وعودها بالسيطرة على نفسها ولكن سرعان ما تنتكس مرة أخري، وفى أخر خلاف دفعت عائلتها لتوثيقي بالحبال وقيامها بصفعي أمام أولادي".

وأكد الزوج:"تعرض للإفلاس بسببها، فقد صحتي وأصبت بالضغط، وتدهورت حالتي النفسية وكادت أن تصيبني بالجنون بعد أن داومت على الإساءة لى، بسبب تدخلها في كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتي بشكل مبالغ فيه، لأري الجحيم على يدها، بعد أن تفننت فى التسبب لى بالإيذاء، وملاحقتي بالبلاغات والاتهامات الباطلة لتدمر حياتى".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.