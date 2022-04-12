اليوم السابع
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رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك الطلاب مسابقات الدورة الرمضانية

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 02:43 م
رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك الطلاب مسابقات الدورة الرمضانية الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الدورة الرمضانية للألعاب الرياضية للكليات بمشاركة الطلاب الوافدين والمدن الجامعية في ألعاب خماسي كرة القدم ،الكرة الطائرة ، تنس الطاولة، والتي نظمتها ادارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات الدورة الرمضانية للألعاب الرياضية على ملاعب كلية التربية الرياضية بالجامعة.

 

وحرص رئيس الجامعة على مشاركة الطلاب في الدورة الرمضانية، كما شارك طلابه مباريات كرة القدم الخماسية، مشيداً بدور الإدارة العامة لرعاية الشباب في تنظيم الدورة تحت إشراف الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية.

 

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ إلى أن الهدف من هذه الدورات الرياضية هو تشجيع المواهب الرياضية والعمل على تنميتها وتعزيز ثقافة المنافسة الشريفة، ونشر الروح الرياضية بين الطلاب.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية و الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع  و الدكتور أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية و الدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة.

 

رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك طلابه في مسابقات الدورة الرمضانية بمشاركة الوافدين
رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك طلابه في مسابقات الدورة الرمضانية بمشاركة الوافدين

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