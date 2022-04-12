رئيس جامعة المنصورة الجديدة يستقبل وكيل مطرانية دير القديسة دميانة

الدقهلية - مرام محمد

استقبل الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، اليوم، وفدا من الكنيسة برئاسة القمص ديسقورس شحاتة وكيل مطرانية دير القديسة دميانة، والقمص فيلبس سعد كاهن بدير القديسة دميانة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، والتهنئة بافتتاح الجامعة.

ورحب رئيس الجامعة بالقمص ديسقورس شحاتة والوفد المرافق له، معبرا عن اعتزازه وتقديره لزيارتهم لجامعة المنصورة الجديدة في بداية عهدها، داعيا الله عز وجل أن يعيد على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم هذه الأيام بالخير واليمن والرخاء، موكدا على ترابط الشعب المصري إلى يوم الدين في وطن واحد وشعب واحد.

وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء على الروابط القوية والعلاقات الأخوية التي تجمع بين أبناء مصر، وهو الأمر الذي يظهر في المناسبات والأعياد الدينية والوطنية المختلفة.

من جانبه، عبر القمص ديسقورس شحاتة، عن خالص التهنئة لأسرة جامعة المنصورة الجديدة بمناسبة شهر رمضان المعظم، مؤكدا على روح المحبة والآخاء التي تربط نسيج الشعب المصري وتحقق الانتماء وتزيد من أواصر الأخوة بين كل أطيافه.

وأشاد القمص ديسقورس شحاتة، بالدور المهم الذي ستقوم به الجامعة في خدمة المجتمع، متمنيا للجامعة وقيادتها المتميزة كل النجاح والتوفيق، وتعهد خلال الزيارة الكريمة بتبادل الزيارات المستمرة والعمل على توطيد أواصر العلاقة المشتركة.