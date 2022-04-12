اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 أبريل 2022 02:23 ص
أكرم القصاص
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رئيس الوزراء الهندى يهنئ شهباز شريف على انتخابه رئيسًا للوزراء في باكستان

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 02:00 ص
رئيس الوزراء الهندى يهنئ شهباز شريف على انتخابه رئيسًا للوزراء في باكستان رئيس الوزراء الهندى
ا ش ا

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هنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، شهباز شريف، على انتخابه رئيسًا جديدًا للوزراء في باكستان.
 
وقال مودي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أهنئ شهباز شريف على انتخابه رئيسًا لوزراء باكستان".
 
وأضاف: "الهند ترغب في السلام والاستقرار، وفي منطقة خالية من الإرهاب، حتى نتمكن من التركيز على تحديات التنمية لدينا وضمان رفاهية وازدهار شعبنا".
 
كان رئيس الوزراء الباكستاني المنتخب الجديد شهباز شريف قد أكد عزم بلاده إقامة علاقات جيدة مع جميع الدول.
 
وحول العلاقات الباكستانية الهندية، قال شهباز شريف إن بلاده ترغب في العلاقات الجيدة مع جارتها الهند، لكن لا يمكن إحلال السلام الدائم في المنطقة دون حل نزاع جامو وكشمير، داعيًا نظيره الهندي ناريندرا مودي إلى العمل لإيجاد حل للقضية الكشميرية والتقدم والازدهار والحد من الفقر في المنطقة.

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