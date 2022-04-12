رئيس الحكومة اللبنانية يبحث مع وزير الداخلية الأوضاع الأمنية وتحضيرات الانتخابات

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بحث رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الأوضاع الأمنية في البلاد والتحضيرات للانتخابات النيابية المرتقبة خلال الشهر المقبل، وذلك خلال لقاءه اليوم بوزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.



كم التقى ميقاتي اليوم بالنائب طوني فرنجية والوزير السابق روني عريجي لبحث تطورات الأوضاع في البلاد.



على صعيد متصل، بحث ميقاتي عددًا من الملفات خلال لقاءه بالنائب محمد الحجار ورئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت ومدير عام هيئة أوجيرو (شركة الإتصالات الوطنية) عماد كريدية ثم رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير.