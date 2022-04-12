رئيسة وزراء تونس تستعرض مع وفد البرلمان الأوروبى الاستحقاقات السياسية

حضر اللقاء الذي عقد في قصر الحكومة بالقصبة، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي وسفير الاتحاد الاوروبي بتونس ماركوس كورنارو.

وعبر الوفد الأوروبي عن اعتزازه بالعلاقات المميزة التي تجمع تونس بالاتحاد الأوروبي، ووقوفه ومساندته لتونس في مسارها الإصلاحي من أجل تدعيم الديمقراطية.

وشدد الوفد الأوروبي على ضرورة احترام مبادئ المشاركة والتعددية في بقية مراحل خارطة الطريق، مؤكدين أهمية إنجاح التجربة التونسية واستعدادهم لوضع الخبرات والتجارب اللازمة لمساعدة تونس على إتمام استحقاقاتها السياسية في أفضل الظروف.