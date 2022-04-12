دعاء ختم القرآن.. الأدعية المستحبة بعد ختم القرآن الكريم

كتب على عبد الرحمن

دعاء ختم القرآن .. يبحث عنه الكثير من المسلمين خاصة في شهر رمضان المبارك، غير أنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء ثابت لختم القرآن الكريم ، ولكن ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع أهل بيته بعد ختم القرآن الكريم ويدعو بالأدعية الجامعة لما روى عن أنس رضى الله عنه.

كما أننا نلاحظ فى عدد من طبعات المصاحف دعاء يسمى دعاء ختم القرآن في نهاية المصحف ، ولكنه أيضا لم يرد عن النبى صلى الله عليه وسلم وإنما هو دعاء لابن تيمية لم ينكره أحد.

دعاء ختم القرآن

ويمكن اختيار دعاء ختم القرآن الكريم من عدد من الأدعية المأثورة منها على سبيل المثال : "اللهم ذكرنى منه ما نسيت وعلمنى منه ماجهلت وارزقنى تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وأجعله لى حجة يا رب العالمين "، "اللهم ارحمنى بالقرآن وأجعله لى إماما ونورا وهدى ورحمة"

"اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمرى، وأصلح لى دنياى التى فيها معاشى، وأصلح لى آخرتى التى فيها معادى، وأجعل الحياة زيادة لى فى كل خير وأجعل الموت راحة لى من كل شر".

دعاء ختم القرآن الكريم

أيضا من الأدعية المستحبة التي يمكن أن تكون دعاء ختم القرآن الكريم قولنا :" اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا وأجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا فى ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ".

اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

اللهم أجعل خير عمرى آخره وخير عملى خواتمه وخير أيامى يوم ألقاك فيه .

اللهم إنى أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح .

اللهم إنى أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنى وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتى وتقبل صلاتى واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة .

اللهم أحسن عاقبتنا فى الأمور كلها، وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة .