دراسة: شرب كميات كافية من الماء يحمى قلبك من الأمراض

كتبت إيناس البنا

وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية، يعيش ملايين الأشخاص بأمراض القلب حول العالم، نتيجة لذلك، من الأهمية أن يعتني الأشخاص بصحتهم وأن يفعلوا ما في وسعهم لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، و إحدى الطرق التي يمكن لأي شخص القيام بها هي التأكد من شرب كمية كافية من الماء، فالماء ضروري جدا للحفاظ على صحة الجسم، لأنه يساعد على ترطيبه.

وحول ذلك، وجدت دراسة حديثة نشرت في موقع " express"، أن تناول كميات كثيرة من الماء يساعد في تقليل المخاطر طويلة المدى لفشل القلب، وخلصت الدراسة المنشورة في المجلة الأوروبية للقلب إلى أن بقاء الجسم رطبًا مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بقصور القلب.

وقالت الكاتبة الرئيسية للدراسة ، ناتاليا ديميتريفا: "على غرار الحد من تناول الملح ، فإن شرب كمية كافية من الماء والبقاء رطبًا هي طرق لدعم قلوبنا وقد تساعد في تقليل المخاطر طويلة المدى للإصابة بأمراض القلب".

وقدم التقرير العديد من الأعراض المرتبطة بأمراض القلب، ومنها:

• ألم في الصدر

• ضيق في التنفس

• ألم في جميع أنحاء الجسم

• الشعور بالإغماء

• غثيان.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن أمراض القلب التاجية يصاب الشخص بها عندما "يتم حظر إمداد قلبك بالدم أو انقطاعه بسبب تراكم المواد الدهنية في الشرايين التاجية".

نتيجة لذلك ، يتسبب هذا في حالة تعرف باسم تصلب الشرايين بينما تُعرف الرواسب المعنية باسم تصلب الشرايين، يمكن أن يكون لتصلب الشرايين عدد من الأسباب بما في ذلك عوامل نمط الحياة مثل التدخين

تشمل عوامل الخطر الأخرى لهذه الحالة ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.