خلال حملة مكبرة تحرير 25 قضية تموينية بمركزى قنا وقفط

قنا: صابر سعيد

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين، شنتا حملات مكثفة على الأسواق بنطاق مركزى قنا وقفط، أسفرت عن تحرير 25 محضر مخالفة تموينية متنوعة.

وأضاف "الداودى" أن المخالفات التموينية شملت تحرير 18 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، وعدد 3 محاضر تصرف فى دقيق مخابز، وعدد 1 محضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، وعدد 2 محضر خبز غير مطابق للمواصفات، عدد 1 محضر نقص وزن الرغيف، مؤكدا أن حملات الرقابية التموينية على الأسواق مستمرة بشكل دورى لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.