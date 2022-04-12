اليوم السابع
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أكرم القصاص
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جيش كوريا الجنوبية: حاملة الطائرات الأمريكية تبحر بالبحر الشرقى لردع استفزازات بيونج يانج

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 09:40 ص
جيش كوريا الجنوبية: حاملة الطائرات الأمريكية تبحر بالبحر الشرقى لردع استفزازات بيونج يانج جيش كوريا الجنوبية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قال مصدر في الجيش الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء، إن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" التي تعمل بالطاقة النووية تبحر في المياه الدولية بالبحر الشرقي في استعراض واضح للقوة لردع الاستفزازات الكورية الشمالية المحتملة.

وأكد المعهد البحري الأمريكي (USNI) وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن تبحر في البحر الشرقي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي وسط المخاوف من أن بيونج يانج قد تنخرط في أعمال استفزازية، مثل إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أو تجربة نووية في الوقت المناسب لأحداثها السياسية الكبرى في وقت لاحق من هذا الشهر.

يذكر أنه في نوفمبر 2017، أرسلت الولايات المتحدة 3 حاملات طائرات، وهي "يو إس إس رونالد ريغان" و"يو إس إس نيميتز" و"يو إس إس ثيودور روزفلت" إلى منطقة عمليات البحر الشرقي، المسماة بمسرح العمليات الكوري، في استعراض غير مسبوق للقوة ضد كوريا الشمالية.

 


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