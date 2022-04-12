جيش كوريا الجنوبية: حاملة الطائرات الأمريكية تبحر بالبحر الشرقى لردع استفزازات بيونج يانج

وأكد المعهد البحري الأمريكي (USNI) وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن تبحر في البحر الشرقي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي وسط المخاوف من أن بيونج يانج قد تنخرط في أعمال استفزازية، مثل إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أو تجربة نووية في الوقت المناسب لأحداثها السياسية الكبرى في وقت لاحق من هذا الشهر.

يذكر أنه في نوفمبر 2017، أرسلت الولايات المتحدة 3 حاملات طائرات، وهي "يو إس إس رونالد ريغان" و"يو إس إس نيميتز" و"يو إس إس ثيودور روزفلت" إلى منطقة عمليات البحر الشرقي، المسماة بمسرح العمليات الكوري، في استعراض غير مسبوق للقوة ضد كوريا الشمالية.