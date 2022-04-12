جونسون يرفض الاستقالة من منصبه على خلفية أزمة إقامة حفلات خلال فترة الحجر الصحى

كتب أحمد عرفة

رفض رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون الاستقالة من منصبه على خلفية أزمة إقامة حفلات خلال فترة الحجر الصحي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق اعتذر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون على خلفية حفلات الإغلاق خلال فترة الحجر الصحى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ضربة قاسية تعرضت لها الحكومة البريطانية عصر اليوم، بعد الكشف عن تغريم رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون وزوجته ووزير ماليته من قبل الشرطة لحضورهم حفلات داخل داونينج ستريت انتهكت قيود وباء كورونا، مما يعنى مخالفتهم القانون، وهو الأمر الذى تسبب فى انتقادات واسعة ودعوات الاستقالة، الأمر الذى يلقى بظلاله على حظوظ حزب المحافظين فى انتخابات مايو المقبل.

وبعد جدل واسع استمر لشهور حول خرق حفلات داونينج ستريت لقيود الوباء وتأكيد بوريس جونسون أمام مجلس العموم أنه لم ينتهك القانون، أكد مجلس الوزراء البريطانى -داونينج ستريت- اليوم الثلاثاء أنه سيتم تغريم بوريس جونسون ووزير المالية، ريشي سوناك لخرقهما قواعد وباء كورونا وحضور حفلات فى مبان حكومية وقت الإغلاق، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال مجلس الوزرء البريطانى إن رئيس الوزراء والمستشار كانا من بين أولئك الذين من المقرر تسليمهما إخطارات عقوبة ثابتة (FPN) بعد أن أعلنت الشرطة البريطانية 30 غرامة جديدة.