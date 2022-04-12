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جامعة حلوان تنظم اليوم ملتقى بحثيا دوليا بالتعاون مع جامعة كازان الفيدرالية

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 05:00 ص
جامعة حلوان تنظم اليوم ملتقى بحثيا دوليا بالتعاون مع جامعة كازان الفيدرالية جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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ينظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان، ظهر اليوم الثلاثاء ، ملتقى بحثيا دوليا افتراضيا بالتعاون مع جامعة كازان الفيدرالية حول أهداف التنمية المستدامة، وذلك  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ويستهدف مشاركة كافة التخصصات لعرض الأفكار البحثية والإسهامات في مجال التنمية المستدامة، بما يسهم فى تطوير بحوث وتأليف مشترك بين أعضاء هيئة التدريس بجامعتى حلوان وكازان الفيدرالية الروسية، مما يعزز فرص النشر الدولي للأبحاث. 
 
 
وأشار الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة إلى أن ن هذا الحدث يأتى فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بالتعاون مع جامعة كازان الفيدرالية والتى تعد شريك دولى فعال ونشط فى شتى المجالات التدريسية، والبحثية الدولية.
 
وأكدت الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن هذا النشاط الدولى يأتى لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين بما يسهم فى تطوير منظومة البحث العلمى بجامعة حلوان ويعزز قدرات أعضاء هيئة التدريس فى مجال الأنشطة البحثية الدولية ويتغلب على العقبات التى قد يواجهونها فى التأليف الدولى المشترك. 
 
وأشارت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بأن هذا اللقاء يمثل الملتقى الأول فى سلسلة من الفعاليات فى المجالات المختلفة، ويختص الملتقى الأول بمجال العلوم الإنسانية، وتتمثل محاور الملتقى البحثى الدولى فيما يلى:
- أهمية التنمية المستدامة.
- اسهامات الجامعات في تطبيق اهداف التنمية المستدامة.
- المعوقات التي تواجه الدول في تحقيق اهداف التنمية المستدامة وكيفية مواجهتها.
- المقترحات المختلفة لرفع مستوي الوعي بين المواطنين، والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس لتحقيق الأهداف ال 17.
 

التعليم العالى

اخبار مصر

ميادة بلال

التنمية المستدامة

كازان الفيدرالية

جامعة حلوان

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