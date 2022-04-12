جامعة بنها تتقدم 86 مركزا على المستوى الدولى بتصنيف سيماجو الإسبانى 2022

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أن الجامعة حققت تقدما على المستوى الدولي بمعدل 86 مركز مقارنة بالعام السابق في تصنيف سيماجو الإسباني لعام 2022 لأفضل المؤسسات الأكاديمية، حيث جاءت الجامعة هذا العام في المركز 681 عالميا ضمن 8084 مؤسسة أكاديمية وبحثية على مستوى العالم، وأفريقيا جاءت بالمركز 66 ضمن 319 جامعة ومؤسسة بحثية، في حين احتلت محليا المركز 24 ضمن 70 جامعة ومؤسسة بحثية.

ومن ناحيته أضاف الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة صنفت هذا العام ضمن جامعات الفئة الأولى Q1 بمؤشر التأثير المجتمعي Social Impact، والذي يعتمد على عدد صفحات موقع الجامعة على الويب وعدد الروابط الخلفية والإشارات من الشبكات الاجتماعية.

وتابع الجيزاوى، أن الجامعة جاءت بالمركز 238 على المستوى الدولي، كما تقدمت بمؤشر الابتكار واحتلت المركز 416 عالمياً، والذي يتم احتساب الترتيب في هذا المؤشر بناءً على عدد طلبات براءات الاختراع الخاصة بالمؤسسة والاستشهادات التي يتلقاها ناتجها البحثي من هذه البراءات، وجاءت بالمركز 409 بمؤشر البحث العلمي والذي يشير إلى حجم وتأثير وجودة مخرجات البحث العلمي للجامعة.