توزيع مليون وجبة إفطار فى العشرة الأوائل من رمضان بالمسجد الحرام

إيمان حنا

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال الأيام العشرة الأوائل من شهر رمضان المبارك، مليون وجبة إفطار صائم في ساحات المسجد الحرام، بمعدل 120 ألف وجبة يوميا ، يقوم على توزيعها أكثر من 8 آلاف عامل وعاملة، وذلك بالتعاون بين عدد من الجهات الخيرية والحكومية ولجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة.وفق بيان لسفارة السعودية.

وأوضح مدير إدارة الساحات بالمسجد الحرام موسي بن محمد الكيادي، أن عدد الجهات المشاركة في تقديم الوجبات بساحات المسجد الحرام قرابة67 جهة خيرية، وأن عمليات تحديد مواقع إفطار الصائمين في ساحات المسجد الحرام، تكون بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ويراعى فيها الممرات وسعتها من حيث مرور المشاة، وعربات الخدمات وذوي الإعاقة، وفصل مواقع الرجال عن النساء، وفق الضوابط العامة التي وضعتها الإدارة.

ومن أجل خلق أجواء تعبدية صحية خالية من الأوبئة، خصصت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية، وتحقيق الوقاية البيئية لأعمال التطهير والتعطير عدة فرق توزع في جميع جنبات المسجد الحرام ومرافقه، بحيث تم غسل المسجد الحرام 100غسلة في العشر الأيام الماضية، قام بها أكثر من 4000 عامل وعاملة، وفرش أكثر 25 ألف سجاد، وترحيل1.500 طن من النفايات ، وتجهيز أكثر من 70 فرقة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة في تعقيم جنبات المسجد الحرام كافة وساحاته الخارجية، ودورات المياه، بمواد تم اختيارها بعناية فائقة وخاصة، وصديقة للبيئة، وذلك لسلامة القاصدين، ويشارك في هذه الأعمال أكثر من 500 جهاز آلي لتعقيم الأيدي بخاصية الاستشعار، إضافة إلى 11 ريبوتا.

كما كثفت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين خدمات السقيا للزوار والمصلين وذلك بتوزيع 8 ملايين لتر من ماء زمزم، من خلال عبوات ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد.

ورفعت إدارة خدمات التنقل كامل جاهزيتها لخدمة زوار البيت العتيق بتجهز أكثر من 5000عربة عادية وقرابة 3000 عربة كهربائية لمحتاجيها من المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام، لتسهيل عملية تنقل المصلين والمعتمرين من خلال دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي بالعربات.

وجندت الوكالة أكثر من (100) مراقب على أبواب المسجد الحرام المخصصة لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم، وتنظيم عملية دخول وخروج المصلين، وإرشاد المصلين إلى أماكن المصليات، ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين عند امتلاء المصليات، حيث فُتح أكثر من 100 باب.