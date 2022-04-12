تعرف على جهود وزارة الداخلية خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

86635 حكما قضائيا..

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 175 قطعة سلاح ناري بحوزة 144متهما في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 86635 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط تشكيل عصابي، ضم 5 متهمين ارتكبوا 4 حوادث متنوعة، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 190 قضايا مخدرات، وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 29 متهما.

كما تمكنت القوات فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة من ضبط 23 متهما، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 308 دراجات نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 20944 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين تم فحص 55 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

1238 مخالفة مرورية..

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق:

. فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط7 قضايا.

. فى مجال الأمن العام: ضبط عدد 20 قضية.

. فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد 1238 مخالفة مرورية متنوعة.

. فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد 176 حكم قضائي متنوع.

. فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 6 قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

جهود الأمن الاقتصادي..

قامت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات..

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (3019) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء..

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (3286) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة..

أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1231) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).

ضبط 1302 قضية تموينية متنوعة..

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1302 قضية تموينية متنوعة من بينهم 13 قضية حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بإجمالي مضبوطات بلغت 97,535 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى- مكرونة – أرز – منظفات - أعلاف" – 10 طن أسمنت، 150 قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالي مضبوطات بلغت (02 طن "حديد تسليح- 22 طن أسمنت - 1,518 طن جبس" – 35,725 طن "دقيق – زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز – أعلاف - لحوم" – 15900 قطعة مستلزمات طبية – 950 عبوة سلع غذائية –173000 بيضة – 2000 قطعة حلوى – 2800 لتر سولار - 3219 عبوة "سجائر" – 257 أسطوانة "بوتاجاز") و294 قضية فى مجال ضبط قضايا المخابز عبارة عن (19 قضية دقيق "تجميع –تصرف" – 9 قضايا بيع خبز بأزيد من السعر – 56 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 98 قضية إنتاج خبز ناقص وزن - 20 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 16 قضية توقف عن الإنتاج – 76 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (18,900 طن دقيق مدعم – 300 رغيف).

كما تم ضبط 12 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (8 طن أسمدة مدعمة)، حيث بلغ إجمالي المضبوطات (209,778 طن – 3219 عبوة سجائر – 950 عبوة سلع غذائية – 15900 قطعة مستلزمات طبية – 173000 بيضة – 2000 قطعة حلوى – 300 رغيف بلدي – 257 أسطوانة بوتاجاز – 2800 لتر) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.