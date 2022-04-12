تصحيح الامتحانات بقى "مميكن".. التجربة الأولى بحضور محافظ بورسعيد.. لايف

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، الاثنين، من لقاء اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مع قيادات التربية والتعليم، لشرح طريقة التصحيح الإلكتروني للشهادة الإعدادية كأولي المحافظات المصرية لتطبيق هذه التجربة.

شرح الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، طريقة التصحيح الإلكتروني للشهادة الإعدادية عن طريق تظليل الإجابات الصحيحة المرقمه في ورقة الإجابة، ويتم تصحيح الورقة ومرورها على ماكينة كالماسح الضوئي يقوم بتأكيد عملية التصحيح وفقاً للمدخلات.

وأكد الدكتور أكرم حسن، أن هذه التجربة تبدأ في محافظة بورسعيد كأولي محافظات الجمهورية، حيث يتم التصحيح بطريقة إلكترونية بالماكينة التي تقوم بتصحيح 100 ورقة امتحانية في الدقيقة.