تصحيح الامتحانات بقى "مميكن".. التجربة الأولى بحضور محافظ بورسعيد.. لايف

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، الاثنين، من لقاء اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مع قيادات التربية والتعليم، لشرح طريقة التصحيح الإلكتروني للشهادة الإعدادية كأولي المحافظات المصرية لتطبيق هذه التجربة.
شرح الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، طريقة التصحيح الإلكتروني للشهادة الإعدادية عن طريق تظليل الإجابات الصحيحة المرقمه في ورقة الإجابة، ويتم تصحيح الورقة ومرورها على ماكينة كالماسح الضوئي يقوم بتأكيد عملية التصحيح وفقاً للمدخلات.
وأكد الدكتور أكرم حسن، أن هذه التجربة تبدأ في محافظة بورسعيد كأولي محافظات الجمهورية، حيث يتم التصحيح بطريقة إلكترونية بالماكينة التي تقوم بتصحيح 100 ورقة امتحانية في الدقيقة.
وأشار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، خلال الاجتماع، إلى أنهم ينسقون مع وزارة التربية والتعليم منذ قرابة شهرين للوصول إلى الوضع الحالي لامتحانات الشهادة الإعدادية، مضيفا:"بدون التعليم لن نخطو خطوة أو تتقدم مصر، وبدون التعليم لن يكون هناك مستقبل لأبنائنا لذلك كمحافظ أهتم بهذا الملف من أجل أولادي أبناء بورسعيد في ظل الضغوط الواقعة على أبنائي التلاميذ وأولياء الأمور وإدارة المدرسة، وخوفي على أبنائي وأحفادي في بورسعيد وراء هذه القرارات".
وتابع حديثه:"عدم اتضاح الرؤية لدى ولي الأمر ينعكس على الطالب لأن ولي الأمر يريد مجموع من خلال الدروس الخصوصية وليس التعلم، والهدف من عملية التقويم - الامتحانات - ليس فقط الوقوف على مستوى أداء الطلاب ولكن الإصلاح وعلاج السلبيات وتنمية الإيجابيات والعملية التعليمية ككل".
وأشار دكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إلى أنه جرى ميكنة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال أحدث الوسائل التكنولوجية، وستتميز عملية التصحيح بالدقة الشديدة ومحدودية حدوث مشكلات في ظل قدرة برنامج التصحيح الالكتروني على تحديد المشكلات والعمل على حلها، كما يتميز البرنامج المستخدم في التصحيح بسرعة الانجاز من خلال "الماسح الضوئي" المستخدم بسرعة من 80 إلى 100 ورقة في الدقيقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة