تداول 7682 طن بضائع عامة ومتنوعة و236 شاحنة و57 سيارة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت الحركة الملاحية لمواني البحر الأحمر اليوم تداول البضائع وصول و مغادرة 9 سفينة خلال اليوم حيث سجلت الهيئة بموانيها وصول 5 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 4 سفن بضائع عامة ومتنوعة ، وترسو على الأرصفة 11 سفن ، ومن المنتظر دخول 2 سفينة جديدة اليوم



وشملت حركة الصادرات تداول 1507 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و63 شاحنة و42 ملاكي، كما شملت حركة الواردات تداول 6175 طن بضائع عامة ومتنوعة 173 شاحنة و 15 ملاكي



واستقبل ميناء سفاجا السفينة MASSA - j فارغة قادمة من اليمن لشحن فوسفات والسفينة امل بعدد100 شاحنة بحمولة 2011 طن بضائع عامة ومتنوعة و 15 ملاكي.



كما غادرت السفينة VENTUR SOUOL متجهة الي العقبة فارغة بعد تفريغ حمولة 30367 طن الومنيوم

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 73 شاحنة بحمولة 56 طن بضائع عامة و 108 طن بضائع عامة ترانزيت الي ليبيا وتصدير 63 شاحنة بحمولة 1507 طن بضائع عامة و 2 ملاكي.



كذلك استقبل ميناء السويس السفينة TRUST قادمة من اليمن بحمولة 4000 طن ردة وتم مغادرة السفينة النوي اكسبريس بحمولة 40 سيارة ملاكي متجهة إلي جدة .