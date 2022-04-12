اليوم السابع
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تحرير 50 محضرا تموينيا للمخابز البلدية والطباقة بمطاى المنيا

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 12:16 م
تحرير 50 محضرا تموينيا للمخابز البلدية والطباقة بمطاى المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
المنيا -حسن عبد الغفار

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تابع خالد عبد الرؤوف رئيس مدينة مطاي شمال محافظة المنيا، أعمال الحملة التموينية، بالتعاون مع إدارة التموين، والتى استهدفت المخابز البلدية والطباقي بمطاي، لإحكام الرقابه وتحسين مستوى رغيف الخبز، ومراقبة البيع بالسعر المحدد من قبل الدولة.

قال عبد الحكيم محمد مدير تموين مطاي، إنه تم خلال الحملات، تحرير 50 مخالفة تموينية، منها 16 مخالفة نقص وزن و28 مخالفه عدم إعلان عن المواعيد و5 مخالفات عدم نظافه ومحضر واحد مواصفات.

وأكد رئيس المدينة، أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية، لكافة المعروضات على المواطنين، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحقيق عملية الانضباط بالإضافة لمتابعة الحالة العامة لجودة السلع المعروضة للتأكد من مدي صلاحيتها والتأكد من بيع الخبز بالأسعار المقرره .


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اخبار المنيا

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