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تجارة القاهرة تواصل اليوم تنظيم امتحانات الميد تيرم لليوم الثالث على التوالى

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 06:00 ص
تجارة القاهرة تواصل اليوم تنظيم امتحانات الميد تيرم لليوم الثالث على التوالى جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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تواصل كلية التجارة بجامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، تنظيم وعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسة الثانى الميد تيرم، على أن تعقد حضوريا بالكلية.
 

وقررت كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن تعقد امتحانات الميد تيرم للطلاب فى قاعة الامتحانات ومبنى الكلية على أن تبدأ الامتحانات بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة 4 عصرا كأخر موعد لتنظيم الامتحانات وذلك مراعة لظروف شهر رمضان، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية من كورونا.

 

وكان الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أعلن أن الكلية عملت على مراعاة شهر رمضان الذى يتزامن مع عقد الاختبارات، وسيتم تقليل المدة الزمنية للامتحان.
 
وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن الكلية تراعى كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا عند تنظيم الامتحانات من حيث مراعاة التباعد الاجتماعى والمسافات الآمنة بين الطلاب داخل القاعات واجراء تعقيم دور للقاعات بين فترات الامتحانات للوقاية من الفيروس.
 

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