تايمز: مخاوف من استمرار الفوضى بالمطارات البريطانية طوال الصيف

كتبت رباب فتحى

استمرت فوضى إلغاء الرحلات فى المطارات البريطانية قبل عيد الفصح، حيث حذرت صحيفة "التايمز" البريطانية من أن هذه الفوضى ربما تستمر طوال الصيف بالنسبة للمسافرين.

وأوضحت الصحيفة أنه تم تحذير المسافرين من توقع صيف من الفوضى في المطارات البريطانية بعد اتهام وزراء بالإشراف على عمليات تفتيش أمنية "بطيئة للغاية" يقوم بها موظفون جدد، حيث تكافح شركات الطيران فى ظل استمرار نقص الموظفين لإصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت الصحيفة إن عدد الرحلات التي تغادر المملكة المتحدة سيكون عند 78 في المائة من مستويات ما قبل الجائحة في نهاية هذا الأسبوع حيث تستعد المطارات لأكبر عطلة منذ عام 2019.

لكن تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية في المملكة المتحدة يوم أمس وسط زيادة في الطلب من العائلات الراغبة في السفر إلى الخارج لقضاء عطلة عيد الفصح.

وألغت الخطوط الجوية البريطانية 64 رحلة داخلية أو أوروبية من وإلى مطار هيثرو، ما أثر على الطرق المؤدية إلى برلين ودبلن وجنيف وباريس وستوكهولم، وألغت إيزي جيت 25 رحلة على الأقل من وإلى جاتويك ، لتصل إلى أمستردام وكوبنهاجن وجلاسكو وميلانو.

وتقول الخطوط البريطانية، إن الركاب تلقوا إشعارًا بإلغاء الرحلات لمدة أسبوع أو أسبوعين، بسبب مشكلات تتعلق بالموارد. ولم تقم شركة الخطوط الجوية البريطانية بإلغاءات في نفس اليوم.

ويحق لجميع الركاب الذين تم إلغاء رحلاتهم الحصول على رحلات جديدة ، وإذا كان السبب هو مرض الموظفين ، فإن التعويض النقدي - إذا تم الإعلان عن الإلغاء قبل أقل من أسبوعين - يكون مقدمًا.