اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 09:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بوتين يلقى باللوم على الغرب فى ارتفاع الأسعار.. ويحذر: ستزداد الأمور سوءًا

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 09:01 م
بوتين يلقى باللوم على الغرب فى ارتفاع الأسعار.. ويحذر: ستزداد الأمور سوءًا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العقوبات الغربية "حققت نتائج معينة" في التأثير على الاقتصاد الروسي، وفي الوقت نفسه أشار بوتين إلى أن الإجراءات ضد بلاده تقابل برد قوى من الكرملين.

 

وقال الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحفي، إن حملة العقوبات العالمية التي تقودها الولايات المتحدة هي "حرب خاطفة" حققت نتائج معينة، مضيفا أن موسكو "كان عليها أن ترفع سعر الفائدة للبنك المركزي إلى 20 في المائة" لكنها نزلت في الأيام الأخيرة، بحسب تصريحات ترجمتها قناة آر تي الروسية.

 

وبحسب صحيفة ذا هيل، اعترف الرئيس الروسى الذى أدلى بتصريحاته خلال مؤتمر صحفي إلى جانب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ، بأن الحكومة الروسية بحاجة إلى "تخصيص المزيد من الموارد ... في الوضع الحالي" لدعم الاقتصاد ، لكنه دعا إلى العمل مع الدول التي لم تنضم إلى الولايات المتحدة ضد نظام العقوبات.

 

وقال الرئيس الروسي: "الاقتصاد سوف يتكيف مع البيئة الجديدة ، لا نخطئ. إذا لم تتمكن من التصدير إلى بلد ما ، فهناك دائمًا بلد ثالث. إذا كان بإمكانك شراء شيء ما في بلد ما ، فهناك أيضًا بلد رابع حيث يمكنك الحصول على هذا ، وهذا أمر لا مفر منه ... لا يمكن لدولة واحدة أن تهيمن على العالم بعد الآن ".

 

كما هدد بوتين الإمدادات الغذائية العالمية ، منتقدًا الدول الغربية قائلاً: "إذا لم يتمكنوا من العمل معنا بشكل فعال ، فلن يكون هناك ما يكفي من الغذاء في الأسواق العالمية".

 

والقى بوتين باللوم في ارتفاع الأسعار على "أخطاء الدول الغربية"، قائلا: "إذا زاد شركاؤنا الغربيون الوضع سوءًا من الناحية المالية ، من حيث التأمين والشحنات البحرية ، فسوف يزداد الوضع سوءًا ، بما في ذلك بالنسبة لهم. ارتفاع أسعار المواد الغذائية وستؤدي هذه المشاكل إلى الجوع في العديد من المناطق حول العالم وسيؤدي ذلك إلى مزيد من تدفقات الهجرة بما في ذلك نحو أوروبا ".

 

وأثارت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان مخاوف من أن القتال الروسي في أوكرانيا ، إلى جانب العقوبات ، أدى إلى توقف عمليات التسليم العالمية وزيادة أسعار القمح والأسمدة مما يؤثر على 1.2 مليار شخص.


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة