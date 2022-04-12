بوتين يلقى باللوم على الغرب فى ارتفاع الأسعار.. ويحذر: ستزداد الأمور سوءًا

كتبت: نهال أبو السعود

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العقوبات الغربية "حققت نتائج معينة" في التأثير على الاقتصاد الروسي، وفي الوقت نفسه أشار بوتين إلى أن الإجراءات ضد بلاده تقابل برد قوى من الكرملين.

وقال الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحفي، إن حملة العقوبات العالمية التي تقودها الولايات المتحدة هي "حرب خاطفة" حققت نتائج معينة، مضيفا أن موسكو "كان عليها أن ترفع سعر الفائدة للبنك المركزي إلى 20 في المائة" لكنها نزلت في الأيام الأخيرة، بحسب تصريحات ترجمتها قناة آر تي الروسية.

وبحسب صحيفة ذا هيل، اعترف الرئيس الروسى الذى أدلى بتصريحاته خلال مؤتمر صحفي إلى جانب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ، بأن الحكومة الروسية بحاجة إلى "تخصيص المزيد من الموارد ... في الوضع الحالي" لدعم الاقتصاد ، لكنه دعا إلى العمل مع الدول التي لم تنضم إلى الولايات المتحدة ضد نظام العقوبات.

وقال الرئيس الروسي: "الاقتصاد سوف يتكيف مع البيئة الجديدة ، لا نخطئ. إذا لم تتمكن من التصدير إلى بلد ما ، فهناك دائمًا بلد ثالث. إذا كان بإمكانك شراء شيء ما في بلد ما ، فهناك أيضًا بلد رابع حيث يمكنك الحصول على هذا ، وهذا أمر لا مفر منه ... لا يمكن لدولة واحدة أن تهيمن على العالم بعد الآن ".

كما هدد بوتين الإمدادات الغذائية العالمية ، منتقدًا الدول الغربية قائلاً: "إذا لم يتمكنوا من العمل معنا بشكل فعال ، فلن يكون هناك ما يكفي من الغذاء في الأسواق العالمية".

والقى بوتين باللوم في ارتفاع الأسعار على "أخطاء الدول الغربية"، قائلا: "إذا زاد شركاؤنا الغربيون الوضع سوءًا من الناحية المالية ، من حيث التأمين والشحنات البحرية ، فسوف يزداد الوضع سوءًا ، بما في ذلك بالنسبة لهم. ارتفاع أسعار المواد الغذائية وستؤدي هذه المشاكل إلى الجوع في العديد من المناطق حول العالم وسيؤدي ذلك إلى مزيد من تدفقات الهجرة بما في ذلك نحو أوروبا ".

وأثارت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان مخاوف من أن القتال الروسي في أوكرانيا ، إلى جانب العقوبات ، أدى إلى توقف عمليات التسليم العالمية وزيادة أسعار القمح والأسمدة مما يؤثر على 1.2 مليار شخص.