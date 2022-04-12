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بوتين لـ"واشنطن": لن تستطيع دولة واحدة الهيمنة على العالم

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 03:53 م
بوتين لـ"واشنطن": لن تستطيع دولة واحدة الهيمنة على العالم بوتين
كتب أحمد عرفة

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انتقد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الولايات المتحدة الأمريكية: لن تستطيع دولة واحدة الهيمنة على العالم.

 

وأكد فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفى، قدرة اقتصاد روسيا على التأقلم مع العقوبات، موضحا أن العالم اليوم أكثر تعقيدا من حقبة الحرب الباردة.

 

وتابع الرئيس الروسى: اقتصادنا سيتأقلم مع الوضع الذى أوجدته العقوبات، لافتا إلى أن العقوبات تحمل مخاطر متوسطة وطويلة الأمد على الاقتصاد الروسي.

 

وعلق فلاديمير بوتين على العقوبات الغريية على روسيا، قائلا: نأمل في أن يتحلى الغرب بالمنطق، موضحا أن العقوبات قد تؤثر على الاقتصاد الروسي على المدى المتوسط والطويل.

 

وقال الرئيس الروسى، إن الحرب الاقتصادية الخاطفة التي شنها الغرب أخفقت، موضحا أن  جهود بيلاروسيا وفرت فرصة للتفاوض مع أوكرانيا.


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